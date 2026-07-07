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ادعای بلومبرگ درباره نامه ایران به سازمان دریانوردی درباره تنگه هرمز

ادعای بلومبرگ درباره نامه ایران به سازمان دریانوردی درباره تنگه هرمز
کد خبر : 1810110
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خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک سند مدعی شد جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی به سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، بر اعمال صلاحیت و اختیار خود بر بخش‌هایی از تنگه راهبردی هرمز تاکید کرده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ، امروز- سه‌شنبه- با استناد به یک سند مدعی شد جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌ای رسمی با سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، اعلام کرده است که بر بخش‌هایی از تنگه هرمز اعمال صلاحیت و اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، این مکاتبه در چارچوب ارتباطات رسمی ایران با سازمان بین‌المللی دریانوردی انجام شده است. بلومبرگ جزئیات بیشتری از محتوای این سند منتشر نکرده است.

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی انتقال انرژی در جهان، همواره از جایگاه ویژه‌ای در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه برخوردار بوده و هرگونه تحول مرتبط با آن، با واکنش و توجه گسترده بازیگران بین‌المللی همراه می‌شود.

 

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