اردوغان:
تلاش میکنیم تا تهران و واشنگتن را به زمینههای مشترک برسانیم
رئیسجمهور ترکیه گفت که این کشور تمام تلاش خود را میکند تا تهران و واشنگتن را به زمینههای مشترک برساند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه گفت که این کشور تمام تلاش خود را میکند تا تهران و واشنگتن را به زمینههای مشترک برساند و در حال برداشتن گامهایی برای تقویت صلح جهانی است.
رئیسجمهور ترکیه گفت: «همه دوستان ما برای دستیابی به این هدف با هم همکاری میکنند.»
اردوغان گفت: «ما برای بازگرداندن صلح در منطقه تلاش خواهیم کرد.»
وی افزود که اجلاس ناتو «به همه این مسائل توجه میکند» و ابراز امیدواری کرد که «نتیجه خوبی» حاصل شود.
وی افزود: «این موضوع جدیدی نیست، ما بارها با ایالات متحده در مورد این موضوع صحبت کردهایم.»
اردوغان گفت: «به ما قول پنج جت جنگنده داده شده است.»
وی همچنین گفت که امیدوار است «تصمیم مطلوبی» در مورد جتهای جنگنده اف-۳۵ از این اجلاس گرفته شود.