به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که این کشور تمام تلاش خود را می‌کند تا تهران و واشنگتن را به زمینه‌های مشترک برساند و در حال برداشتن گام‌هایی برای تقویت صلح جهانی است.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: «همه دوستان ما برای دستیابی به این هدف با هم همکاری می‌کنند.»

اردوغان گفت: «ما برای بازگرداندن صلح در منطقه تلاش خواهیم کرد.»

وی افزود که اجلاس ناتو «به همه این مسائل توجه می‌کند» و ابراز امیدواری کرد که «نتیجه خوبی» حاصل شود.

وی افزود: «این موضوع جدیدی نیست، ما بارها با ایالات متحده در مورد این موضوع صحبت کرده‌ایم.»

اردوغان گفت: «به ما قول پنج جت جنگنده داده شده است.»

وی همچنین گفت که امیدوار است «تصمیم مطلوبی» در مورد جت‌های جنگنده اف-۳۵ از این اجلاس گرفته شود.

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