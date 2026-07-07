با پیشنهادات آمریکا در اجلاس آلاسکا موافقت کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه با پیشنهادهای سازشی که ایالات متحده در اجلاس انکوریج ارائه کرده بود، موافقت کرد و هرگونه تفسیر دیگری در اینجا بی‌ربط است.

وی گفت: «رئیس جمهور، پوتین، یادآوری کرد که پیشنهادهای سازشی در انکوریج در آلاسکا در ۱۵ ژوئیه به ما ارائه شد. و پس از بررسی، آنها را پذیرفتیم. من هرگونه تفسیر دیگری از آنچه اتفاق افتاده یا نیفتاده است را بی‌ربط می‌دانم».

وی افزود که در آلاسکا به روسیه گفته شده است که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، از توصیه‌های آمریکا پیروی خواهد کرد.

لاوروف افزود: «خب، خواهیم دید که دیدار (ترامپ-زلنسکی) در اجلاس ناتو در آنکارا چگونه به پایان می‌رسد».

پیش از این، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که از نظر او، هم مسکو و هم کی‌یف مایل به پایان دادن به درگیری هستند. وی اعلام کرد که این موضوع در اجلاس ناتو که قرار است در ۷ و ۸ جولای به میزبانی ترکیه برگزار شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

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