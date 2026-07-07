خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاوروف:

با پیشنهادات آمریکا در اجلاس آلاسکا موافقت کردیم

با پیشنهادات آمریکا در اجلاس آلاسکا موافقت کردیم
کد خبر : 1810045
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور با پیشنهادات ارائه شده آمریکا در نشست آلاسکا موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه با پیشنهادهای سازشی که ایالات متحده در اجلاس انکوریج ارائه کرده بود، موافقت کرد و هرگونه تفسیر دیگری در اینجا بی‌ربط است.

وی گفت: «رئیس جمهور، پوتین،  یادآوری کرد که پیشنهادهای سازشی در انکوریج در آلاسکا در ۱۵ ژوئیه به ما ارائه شد. و پس از بررسی، آنها را پذیرفتیم. من هرگونه تفسیر دیگری از آنچه اتفاق افتاده یا نیفتاده است را بی‌ربط می‌دانم».

وی افزود که در آلاسکا به روسیه گفته شده است که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، از توصیه‌های آمریکا پیروی خواهد کرد.

لاوروف افزود: «خب، خواهیم دید که دیدار (ترامپ-زلنسکی) در اجلاس ناتو در آنکارا چگونه به پایان می‌رسد».

پیش از این، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که از نظر او، هم مسکو و هم کی‌یف مایل به پایان دادن به درگیری هستند. وی اعلام کرد که این موضوع در اجلاس ناتو که قرار است در ۷ و ۸ جولای به میزبانی ترکیه برگزار شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی