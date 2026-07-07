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اشتوب با اردوغان در آنکارا دیدار کرد

اشتوب با اردوغان در آنکارا دیدار کرد
کد خبر : 1809981
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رئیس‌جمهور فنلاند با همتای ترکیه‌ای‌ خود دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از کلش ریپورت،‌ «الکساندر اشتوب»، رئیس‌جمهور فنلاند، که برای شرکت در نشست سران ناتو به آنکارا سفر کرده  امروز -سه‌شنبه- با «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

این جلسه پشت درهای بسته در مجتمع ریاست جمهوری همزمان با آغاز اجلاس دو روزه ناتو برگزار شد.

روسای کشورها و دولت‌های ناتو برای اجلاس ۲۰۲۶ این اتحاد در آنکارا گرد هم می‌آیند. این اجلاس بر اجرای تعهدات هزینه‌های دفاعی توافق شده در اجلاس سال گذشته در لاهه، حفظ حمایت نظامی از اوکراین و گسترش تولید صنعتی دفاعی تمرکز خواهد داشت.

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