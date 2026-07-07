وعده زلنسکی برای گسترش حملات پهپادی علیه روسیه
رئیس جمهور اوکراین وعده داد که که حملات پهپادی علیه روسیه را گسترش دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -سهشنبه- با پعپه گسترش حملات پهپادی علیه روسیه، تهدید کرد که هزاران پهپاد به سمت مسکو و سن پترزبورگ پرواز خواهند کرد.
زلنسکی در مجموعهای از پستها در تلگرام گفت: «جنگ وارد مرحله جدیدی شده که بر کنترل آسمان متمرکز است».
وی حملات پهپادی دوربرد را عنصر کلیدی استراتژی اوکراین توصیف کرد.
رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت: «وقتی نه صد، بلکه هزار پهپاد در مسکو پرواز میکنند، و وقتی او (ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه) آن را حس کند و ببیند، به او توصیه میشود که به جایی دورتر از کوههای اورال نقل مکان کند».
زلنسکی مجدد خواستار کمک نظامی بیشتر، به ویژه سیستمهای دفاع هوایی قادر به رهگیری موشکهای بالستیک از سوی غرب شد و گفت که اوکراین به طور فوری به موشکهای رهگیر بیشتری نیاز دارد.