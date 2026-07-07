به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا، امروز -سه‌شنبه- در مصاحبه‌ای، همزمان با آماده شدن رهبران ناتو برای دیدار در ترکیه، گفت که ایتالیا دیگر به اظهارات تحریک‌آمیز «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پاسخ نخواهد داد.

ماه گذشته، «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، پس از آنکه ترامپ به یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی گفت که نخست وزیر این کشور در اجلاس گروه هفت در فرانسه به او برای عکس «التماس» کرده، رئیس جمهور آمریکا را به داستان‌سازی درباره خود متهم کرد.

در حالی که قرار است این دو رهبر در اجلاس ناتو در آنکارا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شرکت کنند، ترامپ با انتشار عکسی از خود و ملونی در پلتفرم تروث سوشال با متن حکم حفظ فاصله لازم است، بار دیگر به این اختلاف دامن زد.

تاجانی به روزنامه لا استامپا گفت: «ترامپ از جانب خودش صحبت می‌کند. ما رئیس جمهوری در آمریکا داریم که عاشق تحریک کردن، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی است. ما تصمیم گرفته‌ایم که دیگر به این اظهارات پاسخ ندهیم تا به اختلافات بین متحدانمان دامن نزنیم».

وی افزود: «ما دوست ایالات متحده به عنوان شریک استراتژیک خود و اروپا هستیم و خواهیم ماند».

انتهای پیام/