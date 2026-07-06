دیپلمات روس:
درخواستهای اروپاییها برای صلح بیارزش است
دیپلمات روس گفت که اروپا برای گفتوگو جامع باید منافع امنیتی مسکو را در نظر بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووست، «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که اگر اروپا منافع امنیتی روسیه و واقعیتهای میدانی را در نظر نگیرد، هیچ گفتوگوی جامعی بین اتحادیه اروپا و مسکو شکل نمیگیرد.
وی اظهار داشت: «اگر لتونی امیدوار است که از زیر چتر ناتو بدون هیچ عواقبی در حملات علیه روسیه شرکت کند، در اشتباه است».
این مقام روس افزود: «درخواستهای اروپاییها برای صلح کاملا بیارزش است و تنها پوششی برای توسعه سلاح علیه روسیه هستند».