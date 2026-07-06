به گزارش ایلنا به نقل از ریانووست، «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که اگر اروپا منافع امنیتی روسیه و واقعیت‌های میدانی را در نظر نگیرد، هیچ گفت‌‌وگوی جامعی بین اتحادیه اروپا و مسکو شکل نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: «اگر لتونی امیدوار است که از زیر چتر ناتو بدون هیچ عواقبی در حملات علیه روسیه شرکت کند، در اشتباه است».

این مقام روس افزود: «درخواست‌های اروپایی‌ها برای صلح کاملا بی‌ارزش است و تنها پوششی برای توسعه سلاح علیه روسیه هستند».

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