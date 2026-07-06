الاخبار: ضمیمه امنیتی توافق واشنگتن، خروج اسرائیل را به خلع سلاح حزبالله مشروط کرده است
روزنامه لبنانی «الاخبار» با انتشار آنچه متن ضمیمه امنیتی توافق اخیر لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی خوانده، مدعی شد خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به اجرای کامل برنامه خلع سلاح حزبالله و راستیآزمایی آن از سوی سازوکار مشترک مشروط شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه لبنانی «الاخبار» در تحلیلی مفصل، متن آنچه «ضمیمه امنیتی» توافق چارچوب میان لبنان، آمریکا و اسرائیل خوانده شده را منتشر و نوشته است که این سند تا پیش از این حتی از اعضای هیئت نظامی لبنان در مذاکرات واشنگتن نیز پنهان نگه داشته شده بود.
نویسنده مقاله معتقد است مفاد این ضمیمه، فراتر از یک توافق امنیتی، دولت لبنان را به اجرای برنامهای برای خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای نظامی و سازمانی آن متعهد میکند؛ در حالی که در مقابل، اسرائیل صرفا وعده «بازآرایی نیروها» در بخشهایی از خاک لبنان را داده و هیچ تعهد صریحی درباره خروج کامل از مناطق اشغالی ارائه نکرده است.
به نوشته الاخبار، یکی از مهمترین نکات این توافق آن است که در متن انگلیسی سند، به جای واژه «خروج» یا «عقبنشینی کامل»، از عبارت «بازاستقرار نیروها از اراضی لبنان» استفاده شده است؛ تغییری که از نگاه نویسنده، نشان میدهد اسرائیل خود را ملزم به ترک کامل مناطق اشغالی نمیداند و قصد دارد حضور نظامی خود را برای مدت طولانی حفظ کند.
این گزارش همچنین یادآور شده که اجرای هرگونه بازآرایی نیروهای اسرائیلی، به تحقق مجموعهای از شروط امنیتی از سوی دولت لبنان منوط شده است؛ شروطی که شامل خلع سلاح کامل حزبالله، انهدام زیرساختهای نظامی گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت و راستیآزمایی این اقدامات توسط سازوکاری مشترک خواهد بود.
الاخبار در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است که بر اساس این ضمیمه، قرار است یگانی ویژه در ارتش لبنان با نظارت مستقیم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) تشکیل شود. به نوشته این روزنامه، انتخاب فرماندهان و نیروهای این یگان، آموزش، تجهیز و حتی بررسی سوابق امنیتی آنها با نظارت آمریکا انجام خواهد شد و مأموریت اصلی آن نیز اجرای روند خلع سلاح حزبالله عنوان شده است.
نویسنده همچنین مدعی است واشنگتن پیش از این نیز خواستار ایجاد چنین یگانی شده بود، اما فرماندهی ارتش لبنان با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. با این حال، به اعتقاد الاخبار، مفاد ضمیمه امنیتی نشان میدهد این طرح در قالب توافق جدید دوباره مطرح شده است.
در ادامه گزارش آمده است که توافق جدید، عملا جایگزین سازوکارهای پیشبینیشده در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و توافق آتشبس پیشین شده و سازوکار تازهای برای نظارت و اجرای تعهدات امنیتی میان لبنان و اسرائیل ایجاد میکند. بر اساس این سازوکار، یک گروه هماهنگی نظامی مشترک مسئول نظارت بر اجرای توافق، راستیآزمایی اقدامات و مدیریت مسائل میدانی خواهد بود.
الاخبار همچنین به روند مذاکرات واشنگتن پرداخته و مدعی است هیئت نظامی لبنان در جریان مذاکرات، پیشنهادهای متعددی برای تضمین خروج کامل نیروهای اسرائیلی، توقف همه عملیات نظامی، مشارکت نیروهای یونیفل در سازوکار نظارتی و اجرای مرحلهای توافق ارائه کرده بود، اما این پیشنهادها از سوی آمریکا و اسرائیل پذیرفته نشد.
به نوشته این روزنامه، اعضای هیئت نظامی حتی از وجود ضمیمه امنیتی تا مراحل پایانی مذاکرات اطلاع نداشتند و بخش سیاسی هیئت لبنانی، مذاکرات نهایی را بدون اطلاع کامل آنها پیش برد. نویسنده این اقدام را نشانه اختلاف میان بخش سیاسی و نظامی هیئت مذاکرهکننده لبنان ارزیابی کرده است.
الاخبار در ادامه، مفاد اصلی ضمیمه امنیتی را چنین توصیف میکند: پاکسازی مناطق مورد توافق از حضور گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت، راستیآزمایی این اقدامات توسط طرف سوم، استقرار یگانهای منتخب ارتش لبنان، تشکیل سازوکار دائمی هماهنگی نظامی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، خلع سلاح حزبالله و سایر گروههای مسلح و در نهایت، بازاستقرار تدریجی نیروهای اسرائیلی مشروط به اجرای کامل تعهدات امنیتی از سوی لبنان.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که این توافق بیش از آنکه بر پایان اشغالگری اسرائیل متمرکز باشد، بر تغییر وضعیت امنیتی داخلی لبنان و محدود کردن توان نظامی حزبالله تمرکز دارد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی گستردهای برای لبنان در پی داشته باشد.