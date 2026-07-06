نتانیاهو به دنبال جلب نظر ترامپ پیش از مذاکرات با ایران
یک روزنامه عبری از تلاش نخستوزیر اسرائیل برای دیدار با دونالد ترامپ پیش از ازسرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران خبر داد و نوشت نتانیاهو قصد دارد با ارائه ارزیابیهای امنیتی، بر موضع آمریکا در قبال ایران اثر بگذارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که دفتر بنیامین نتانیاهو در حال رایزنی برای برگزاری دیداری فوری با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، است. بر اساس این گزارش، تلآویو امیدوار است این دیدار بلافاصله پس از بازگشت ترامپ از نشست سران ناتو در ترکیه برگزار شود.
به نوشته این روزنامه، یکی از مهمترین اهداف نتانیاهو از این دیدار، ترمیم روابطی است که پس از جنگ با ایران دچار تنش و بیاعتمادی شده است. نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین قصد دارد تازهترین ارزیابیها و اطلاعات امنیتی تلآویو درباره ایران را پیش از ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن در اختیار ترامپ قرار دهد تا بر مواضع دولت آمریکا در این مذاکرات اثر بگذارد.
پرونده عادیسازی روابط با برخی کشورهای منطقه نیز از دیگر محورهای مورد نظر نتانیاهو برای گفتوگو با رئیسجمهور آمریکا عنوان شده است. یدیعوت آحارونوت همچنین مینویسد نتانیاهو امیدوار است برگزاری این دیدار، در آستانه انتخابات پیشروی اسرائیل، جایگاه سیاسی او را تقویت کند.
این روزنامه در ادامه به نقل از برخی مقامات صهیونیست گزارش داده است که شماری از افراد نزدیک به ترامپ در ماههای اخیر علیه نتانیاهو موضع گرفته و تلاش کردهاند بر نگاه رئیسجمهور آمریکا نسبت به او تأثیر بگذارند.
با این حال، نتانیاهو در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز هرگونه اختلاف با ترامپ را رد کرد و گفت: «هیچ شکافی در روابط ما وجود ندارد. ترامپ رئیسجمهور آمریکاست و بر اساس منافع کشورش تصمیم میگیرد و من نیز در چارچوب منافع اسرائیل عمل میکنم.»
ترامپ نیز پیشتر در گفتوگو با پایگاه خبری آکسیوس اعلام کرده بود که نتانیاهو درخواست دیدار در کاخ سفید را مطرح کرده و این دیدار ممکن است اوایل هفته آینده برگزار شود. وی در عین حال تأکید کرده بود که روابط بسیار خوبی با نخستوزیر رژیم صهیونیستی دارد.
با وجود این اظهارات، رسانههای صهیونیستی از بروز اختلافاتی میان دو طرف بر سر نحوه تعامل با ایران و همچنین تحولات لبنان در ماههای اخیر خبر دادهاند.
همزمان، شبکه «i24NEWS» گزارش داده است که چند تن از مقامات ارشد اسرائیل نیز در هفتههای آینده راهی واشنگتن خواهند شد. بر این اساس، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه، قرار است با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، دیدار کند و مقدمات سفر یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم، به آمریکا نیز در حال انجام است.
به گفته یک منبع آگاه، در شرایط کنونی «گزینه نظامی همچنان روی میز قرار دارد» و در صورتی که زمان دیدار نتانیاهو و ترامپ نهایی شود، احتمال دارد سفرهای ساعر و کاتس به واشنگتن لغو شود.