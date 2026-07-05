خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به یک کشتی باری در الحدیده یمن

حمله به یک کشتی باری در الحدیده یمن
کد خبر : 1809045
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، امروز اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در حدود ۵۶ کیلومتری جنوب غربی الحدیده یمن دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، امروز- یکشنبه- تصریح کرد  یک کشتی باری با ارسال پیام اضطراری اعلام کرده که از سوی مهاجمان مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته است.

طبق اعلام این منبع، مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از کشتی‌هایی که در این محدوده تردد می‌کنند خواست با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این نهاد گزارش دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی