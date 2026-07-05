حمله به یک کشتی باری در الحدیده یمن

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، امروز- یکشنبه- تصریح کرد یک کشتی باری با ارسال پیام اضطراری اعلام کرده که از سوی مهاجمان مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفته است.

طبق اعلام این منبع، مقام‌ها در حال بررسی این حادثه‌اند و از کشتی‌هایی که در این محدوده تردد می‌کنند خواست با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این نهاد گزارش دهند.

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