به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، واشنگتن ‌اعلام کرد که توافق‌نامه تجارت آزاد منقضی‌شده بین کانادا، ایالات متحده و مکزیک را تمدید نخواهد کرد، اما قصد خود را برای ادامه مذاکرات با شرکای خود برای دستیابی به توافقی بهتر تأیید کرد.

این توافق‌نامه که در دوره اول ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» منعقد شد، تصریح می‌کند که اعتبار آن باید حداکثر تا اول ژوئیه تمدید شود و آن را به مدت ۱۶ سال تمدید می‌کند.

با امتناع ایالات متحده از تمدید، این توافق‌نامه سال به سال تمدید می‌شود و منوط به بررسی سالانه است، مگر اینکه یکی از کشورهای عضو رسماً خروج خود را از آن اعلام کند.

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