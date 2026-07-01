رسانه عبری: کشورهای عربی پیش از توافق تهران و واشنگتن به دنبال تفاهم با ایران هستند
هاآرتص مدعی شد برخی کشورهای عربی خلیج فارس در تلاشاند پیش از هرگونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، چارچوبی مستقل برای همکاری با تهران در حوزههای امنیتی، دریایی و اقتصادی ایجاد کنند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «هاآرتص» نوشت: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با تردید نسبت به سیاستهای آمریکا در قبال ایران، در حال دنبال کردن مسیری موازی برای گفتوگو و همکاری با تهران هستند.
«تسوی بارئیل»، تحلیلگر امور خاورمیانه در هاآرتص، در یادداشتی نوشت سفر اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به امارات، کویت و بحرین بیش از آنکه با هدف هماهنگی سیاستهای منطقهای انجام شده باشد، تلاشی برای اطمینانبخشی به متحدان واشنگتن و حفظ همکاریهای امنیتی با آنها بوده است.
به نوشته این روزنامه، برخی کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین اسرائیل، احساس میکنند آمریکا در مقاطع حساس از آنها حمایت کافی نکرده و به همین دلیل، نسبت به راهبرد واشنگتن در قبال ایران با دیده تردید مینگرند.
هاآرتص همچنین مدعی شد اختلاف نظر میان تهران و واشنگتن درباره نحوه مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، کشورهای منطقه را به سمت ایجاد سازوکاری مستقل برای هماهنگی با ایران سوق داده است. بر اساس این گزارش، ایران و عمان تشکیل یک کارگروه مشترک برای بررسی مدیریت کشتیرانی، خدمات دریایی و هزینههای مرتبط در تنگه هرمز را در دستور کار قرار دادهاند.
این روزنامه همچنین از تلاش قطر برای پیشبرد تشکیل یک چارچوب مشترک میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس با هدف هماهنگی درباره مسائل مرتبط با تنگه هرمز خبر داد و مدعی شد این ابتکار، مستقل از مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال میشود.
به نوشته هاآرتص، کشورهای عربی منطقه به این جمعبندی رسیدهاند که حتی در صورت ادامه مذاکرات، آمریکا قادر نخواهد بود ایران را به عقبنشینی از مواضع خود درباره مدیریت تنگه هرمز وادار کند؛ از این رو، ترجیح میدهند پیش از هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، چارچوبی برای تعامل مستقیم با ایران ایجاد کنند.
این تحلیلگر صهیونیست همچنین مدعی شد همکاری احتمالی کشورهای عربی با ایران میتواند فراتر از موضوع امنیت دریایی باشد و حوزههایی مانند هماهنگی در بازار نفت، بازسازی اقتصادی و برخی مسائل مالی را نیز در بر گیرد.
هاآرتص در پایان نتیجهگیری کرد که در صورت شکلگیری چنین سازوکاری، کشورهای عربی خلیج فارس ممکن است بار دیگر به عاملی برای تقویت جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در برابر فشارهای آمریکا تبدیل شوند؛ موضوعی که به اعتقاد این روزنامه، میتواند بر روند مذاکرات تهران و واشنگتن نیز اثرگذار باشد.