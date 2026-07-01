به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن «در مسیر بسیار مطلوبی» پیش می‌رود و دولت آمریکا در تلاش است روند پیشرفت‌های به‌دست‌آمده را حفظ کند. وی در عین حال هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند یا حملات به کشتی‌ها را از سر بگیرد، ایالات متحده رویکرد خود را در قبال تهران تغییر خواهد داد.

ونس با ادعای اینکه در میان برخی افراد در حاکمیت ایران «تمایل جدی برای گشودن صفحه‌ای جدید» در روابط با آمریکا وجود دارد، گفت: «به همین دلیل، به مذاکرات فرصت بیشتری خواهیم داد.»

وی همچنین اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور داده است روند دستیابی به توافق و مذاکرات «با حسن نیت» دنبال شود، اما تأکید کرد که موفقیت این روند تا حد زیادی به اقدامات طرف ایرانی بستگی دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به نگرانی‌های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد این موضوع نیز در دستور کار مذاکرات قرار خواهد گرفت، هرچند گفت‌وگوها همچنان در مراحل ابتدایی است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که امروز- چهارشنبه- مذاکرات فنی غیرمستقیم میان هیأت‌های ایرانی و آمریکایی با میانجی‌گری طرف‌های واسط در دوحه آغاز شد؛ مذاکراتی که با هدف کاهش تنش‌ها و در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پس از درگیری‌های اخیر میان دو طرف در حال برگزاری است.

پیش‌تر تهران و واشنگتن از اعزام هیأت‌هایی به قطر برای برگزاری نشست‌هایی در چارچوب اجرای مفاد تفاهمات مربوط به پایان دادن به جنگ در منطقه خبر داده بودند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا در دستور کار ندارد.

انتهای پیام/