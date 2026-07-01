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چندین کشته و زخمی در پی آتش‌سوزی در بلژیک

چندین کشته و زخمی در پی آتش‌سوزی در بلژیک
کد خبر : 1807275
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آتش‌سوزی در یک ساختمان در بلژیک چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌ها امروز -چهارشنبه- گزارش دادند که از زمان وقوع آتش‌سوزی بزرگ در یک ساختمان ۱۰ طبقه در آنتورپ در بلژیک، چندین نفر کشته و تعدادی دیگر به شدت مجروح شده‌اند.

بر اساس گزارش، این آتش‌سوزی کمی قبل از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی  در یک ساختمان مسکونی در منطقه «لینکروور» این شهر رخ داد.

پلیس تایید کرد که چندین نفر جان خود را از دست داده‌اند، اگرچه تعداد دقیق قربانیان هنوز مشخص نشده است چرا که تیم‌های امداد و نجات همچنان در حال جستجوی افراد در ساختمان هستند.

 

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