به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مناتساکان سافاریان». معاون وزیر خارجه ارمنستان، به خبرنگاران گفت که این کشور علاقه‌مند به حفظ گفت‌وگو با روسیه است و انتظار می‌رود به زودی تماس‌های دوجانبه‌ای برقرار شود.

این دیپلمات در پاسخ به درخواستی برای اظهار نظر در مورد وضعیت فعلی روابط ارمنستان و روسیه گفت: «ما علاقه‌مند به گفت‌وگو و ادامه روابط خود هستیم. به زودی تماس‌هایی برقرار خواهیم کرد».

سافاریان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ارمنستان چگونه قصد دارد مسائل مربوط به عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در حین پیگیری روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بررسی کند، خاطرنشان کرد که ایروان این موضوع را به عنوان یک مشکل نمی‌بیند.

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