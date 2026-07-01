خسارات گسترده حملات ایران به پالایشگاه حیفا

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا ایلوم، رسانه‌های عبری گزارش دادند که یک سند دولتی رژیم صهیونیستی، خسارات گسترده‌ای را که موشک‌های ایرانی به پالایشگاه‌های نفت در خلیج حیفا وارد کرده‌اند، آشکار می‌کند.

بر اساس گزارش، سند منتشر شده توسط وزارت داخلی رژیم نشان می‌دهد که خسارات وارده به مجتمع پالایشگاه نفت خلیج حیفا توسط موشک‌های ایرانی گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلا گزارش شده بود و تعمیرات آن تا قبل از سال ۲۰۲۸ تکمیل نخواهد شد.

طبق این سند که روز دوشنبه توسط وزارت داخلی رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از رویه‌های تایید کار تعمیر در این مجتمع منتشر شد، خسارت‌ها شامل ساختمان‌ها و تاسیساتی بود که پیش از این آسیب به آن‌ها گزارش نشده بود.

همچنین میزان خسارات آشکار شده توسط این سند، نشان می‌دهد که برخلاف اظهارات قبلی «الی کوهن»، وزیر انرژی رژیم، که تاکید کرده بود خسارت به این مجتمع بر تامین سوخت تاثیری نخواهد گذاشت، این خسارات بر تولید و تامین بنزین تاثیر می‌گذارد.

مجتمع بازان در حیفا در طول جنگ ۱۲ روزه و همچنین تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت.

خسارت به نیروگاه این مجتمع در حمله ژوئن، تمام عملیات پالایش را مختل کرد. شرکت بهره‌بردار در آن زمان، در یک اظهارنامه بورس، میزان خسارت را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این سند، علاوه بر خسارت به توربین‌های گازی در حمله ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، جزئیات خسارت به دیگ‌های بخار، اتاق‌های برق و سایر سیستم‌های کمکی درون مجتمع را شرح می‌دهد.

در این سند همچنین اشاره می‌شود که مخزن فرآورده‌های نفتی که در حمله ماه مارس آسیب دیده، قابل تعمیر نیست و باید یک مخزن کاملا جدید با ظرفیت حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ متر مکعب جایگزین آن شود.

طبق این سند، خسارت به مخزن فرآورده‌های نفتی، ظرفیت ذخیره‌سازی مجتمع را به خطر انداخته و مستقیما بر توانایی تولید بنزین مطابق با مشخصات بازار و عرضه آن به مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد.

این سند نشان می‌دهد که نوسازی کامل مجتمع بازان تا قبل از سال ۲۰۲۸، به پایان نمی‌رسد، در حالی که قبلا برای تعطیلی این مجتمع در سال ۲۰۳۱ در چارچوب طرح انتقال صنایع پتروشیمی به خارج از منطقه خلیج حیفا برنامه ریزی شده بود.

مجتمع بازان در خلیج حیفا یکی از برجسته‌ترین تاسیسات انرژی و پتروشیمی رژیم صهیونیستی است.

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