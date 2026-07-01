اسناد رسمی درآمد میلیاردی ترامپ از ارزهای دیجیتال را فاش کرد
اسناد مالی منتشرشده از سوی اداره نظارت بر ضوابط اخلاقی در دولت آمریکا نشان میدهد دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیارد دلار از فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال درآمد کسب کرده است.
به گزارش ایلنا، اسناد منتشرشده از سوی اداره نظارت بر ضوابط اخلاقی( نهادی مستقل و تحت پوشش دولت فدرال) در آمریکا نشان میدهد دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیارد دلار از فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال درآمد داشته است.
بر اساس این اسناد، شرکتهای متعلق به ترامپ و اعضای خانوادهاش نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت «ورلد لیبرتی فایننشال» به دست آوردهاند؛ شرکتی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال که در سپتامبر ۲۰۲۴ راهاندازی شد و با حمایت و استفاده از نام خانواده ترامپ فعالیت خود را آغاز کرد.
ترامپ همچنین حدود ۶۳۵ میلیون دلار نیز از محل حق امتیاز قرارداد صدور مجوز مربوط به ارز دیجیتال «ترامپ دلار» درآمد کسب کرده است. این ارز دیجیتال تنها چند ساعت پیش از مراسم تحلیف او در ژانویه ۲۰۲۵ عرضه شد.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۷۸، رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور آمریکا موظفاند اطلاعات مربوط به درآمدها، داراییها و منافع مالی خود را بهصورت رسمی اعلام کنند.
خبرگزاری رویترز با استناد به این اسناد گزارش داد که بخش عمده درآمد کنونی ترامپ از داراییهای دیجیتال تامین میشود؛ داراییهایی که به نوشته این خبرگزاری، از سیاستهای دولت او نیز منتفع شدهاند.
مجله فوربس نیز اعلام کرده است که فعالیتهای ترامپ در بازار ارزهای دیجیتال نقش مهمی در افزایش ثروت شخصی او داشته است؛ بهطوری که ارزش داراییهای وی از ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
علاوه بر این، ترامپ از سرمایهگذاری در سهام شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، از جمله پلتفرم «کوینبیس»، نیز میلیونها دلار درآمد کسب کرده است.