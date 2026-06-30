دیدار نماینده ویژه اتحادیه اروپا با نخست وزیر قطر

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر قطر، با «لوئیجی دی مایو»، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور منطقه خلیج فارس، در دوحه دیدار کرد.

براساس اعلام وزارت خارجه قطر، در این دیدار روابط میان طرفین بررسی شد.

دو مقام همچنین در مورد تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده برای ارتقای امنیت و ثبات در خلیج فارس پس از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده گفت‌وگو کردند.

انتهای پیام/