۲۴ کشتی روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بلومبرگ با استناد به داده‌های کپلر گزارش داد که ۲۴ کشتی باری، شامل تانکرهای نفت و گاز، روزگذشته -دوشنبه- از تنگه هرمز عبور کردند.

بلومبرگ با استناد به داده‌های شرکت کپلر گزارش داد که ۲۴ کشتی باری، شامل تانکرهای نفتی، حامل‌های گاز طبیعی مایع و کشتی‌های فله‌بر، روز دوشنبه در هر دو جهت از تنگه هرمز عبور کردند.

بر اساس گزارش، روند عبور و مرور در روز سه‌شنبه همچنان رو به افزایش بود و یک ابرنفتکش به همراه چندین کشتی کوچک‌تر وارد خلیج فارس شدند که نشان دهنده بهبود فعالیت دریایی در یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهان است.

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