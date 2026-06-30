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بلومبرگ:

۲۴ کشتی روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند

۲۴ کشتی روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند
کد خبر : 1806737
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بلومبرگ گزارش داد که روز دوشنبه ۲۴ کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بلومبرگ با استناد به داده‌های کپلر گزارش داد که ۲۴ کشتی باری، شامل تانکرهای نفت و گاز، روزگذشته -دوشنبه- از تنگه هرمز عبور کردند.

بلومبرگ با استناد به داده‌های شرکت  کپلر گزارش داد که ۲۴ کشتی باری، شامل تانکرهای نفتی، حامل‌های گاز طبیعی مایع و کشتی‌های فله‌بر، روز دوشنبه در هر دو جهت از تنگه هرمز عبور کردند.

بر اساس گزارش، روند عبور و مرور در روز سه‌شنبه همچنان رو به افزایش بود و یک ابرنفتکش به همراه چندین کشتی کوچک‌تر وارد خلیج فارس شدند که نشان دهنده بهبود فعالیت دریایی در یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهان است.

 

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