۳۴ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در ماه اکتبر تاکنون ۱ هزار و ۵۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۴۰۶ تن مجروح شدند.
براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه،از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۶۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر نیز مجروح شدهاند.