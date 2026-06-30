۳۴ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -سه شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۸ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ماه اکتبر تاکنون ۱ هزار و ۵۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۴۰۶ تن مجروح شدند.

براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه،از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۶۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر نیز مجروح شده‌اند.

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