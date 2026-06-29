به گزارش ایلنا، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، جزئیاتی از گفت‌وگوهای تلفنی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره توافق با ایران و تحولات لبنان را فاش کرد.

به نوشته روزنامه عبری «معاریو»، کاتس مدعی شد یکی از مهم‌ترین اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو، تلاش ایران برای گره زدن تفاهمات با آمریکا به توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان بوده است.

وی ادعا کرد: «ایرانی‌ها فشار زیادی بر دولت ترامپ وارد کردند تا پرونده لبنان نیز در توافق با ایران گنجانده شود.»

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد ترامپ در تماس‌های خود با نتانیاهو خواستار پیوند زدن پرونده ایران و لبنان بوده است.

کاتس با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو پنج بار درباره این موضوع به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرده‌اند، گفت در چهار مورد از این تماس‌ها حضور داشته است. به گفته وی، ترامپ در تمامی این گفت‌وگوها خواستار گنجاندن پرونده لبنان در توافق با ایران بود، اما نتانیاهو این درخواست را نپذیرفت.

وی افزود در پنجمین تماس که خود در آن حضور نداشته، ترامپ بار دیگر از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان انتقاد کرده و گفته است اسرائیل ساختمان‌ها را در لبنان تخریب می‌کند.

کاتس مدعی شد نتانیاهو در پاسخ به ترامپ اعلام کرده که رژیم صهیونیستی قصد تخریب ساختمان‌ها را ندارد، اما به گفته او، «عملیات دقیق» برای از بین بردن تهدیدات امنیتی را ادامه خواهد داد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد نتانیاهو به ترامپ تأکید کرده است که اسرائیل از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و این منطقه را بخشی از منافع راهبردی خود می‌داند.

کاتس در ادامه، فشارهای ایران بر دولت آمریکا را عامل تغییر طرح‌های نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان دانست و مدعی شد ارتش اسرائیل در ابتدا طرحی موسوم به «طرح الف» را برای حمله گسترده با هدف نابودی کامل حزب‌الله و خلع سلاح آن در اختیار داشت.

وی مدعی شد: «اگر پرونده‌ها به یکدیگر گره نمی‌خورد، حزب‌الله را در هم می‌کوبیدیم.»

به گفته کاتس، در نهایت و در پی تفاهم میان آمریکا و ایران و فشارهای واشنگتن، رژیم صهیونیستی به اجرای «طرح ب» روی آورد؛ طرحی که به ادعای وی، بر انجام عملیات محدودتر با هدف خلع سلاح حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی متمرکز است.

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