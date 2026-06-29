فواد حسین وارد سوریه شد
وزیر خارجه عراق وارد سوریه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فواد حسین»، وزیر خارجه عراق، برای اولین بار از زمان سقوط «بشار اسد»، در جریان یک سفر رسمی وارد سوریه شد.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیهای که توسط خبرگزاری دولتی این کشور(اینا) منتشر شد، اعلام کرد که سفر حسین به سوریه به دعوت «اسد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت سوریه انجام شد.
این وزارتخانه اعلام کرد که قرار است حسین سلسله جلساتی را با مقامات دولت سوریه، برای بحث در مورد راههای تقویت روابط دوجانبه بین عراق و سوریه و توسعه همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری برگزار کند.