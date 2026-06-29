در همکاری نزدیک با آمریکا در رابطه با آزمایشات موشکی پیونگ یانگ هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کره جنوبی پس از انتقاداتی مبنی بر کندی در اعلام آخرین آزمایش موشکی کره شمالی، اعلام کرد که همچنان با واشنگتن در مورد پرتاب‌ موشک کره شمالی هماهنگی نزدیکی دارد.

این در حالی است که رسانه‌های دولتی کره شمالی روز جمعه گزارش دادند که پیونگ یانگ روز قبل آزمایش‌هایی را روی یک موشک‌انداز چندگانه جدید به همراه سایر سلاح‌های کلیدی، تحت نظارت «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور، انجام داده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی جزئیات پرتاب موشک را در روز آزمایش فاش نکرد و این سوال را مطرح کرد که آیا آنها اطلاعات را پنهان کرده‌اند یا نتوانسته‌اند پرتاب را به موقع تشخیص دهند.

یک رسانه محلی اظهار داشت که تصمیم ایالات متحده برای محدود کردن اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد تحرکات نظامی کره شمالی ممکن است بر توانایی سئول در ردیابی این فعالیت‌ها در حین وقوع تاثیر گذاشته باشد.

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