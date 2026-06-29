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پاکستان از حملات هوایی جدید به خاک افغانستان خبر داد

پاکستان از حملات هوایی جدید به خاک افغانستان خبر داد
کد خبر : 1805861
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دولت پاکستان اعلام کرد در واکنش به حملات مرگبار اخیر، چندین حمله هوایی علیه مواضع افراد مسلح در شرق افغانستان انجام داده است؛ حملاتی که به گفته مقام‌های اسلام‌آباد، به کشته شدن ۲۵ نفر و انهدام سه هدف منجر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مقام‌های پاکستانی اعلام کردند جنگنده‌های این کشور، بامداد امروز- دوشنبه- مواضع افراد مسلح را در شرق افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

عطاالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سه هدف در استان‌های پکتیا، پکتیکا و کنر با حملات دقیق هوایی منهدم شده و در جریان این عملیات ۲۵ فرد مسلح کشته شده‌اند.

وی همچنین افزود این عملیات با اجرای حملات زمینی در مناطق مرزی همراه بوده و نیروهای پاکستانی مواضع گروه مسلح «جماعت الاحرار» را که گاهی به «تحریک طالبان پاکستان» نسبت داده می‌شود، هدف قرار داده‌اند.

به گفته وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، این عملیات در پاسخ به حمله روز شنبه در شهر کراچی انجام شده است؛ حمله‌ای که به کشته شدن سه تن از نیروهای شبه‌نظامی پاکستان انجامید. وی همچنین افزایش خشونت‌ها در مناطق مرزی را از دیگر دلایل اجرای این عملیات عنوان کرد.

 

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