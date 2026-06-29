به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز در گزارشی، علت ازسرگیری تبادل حملات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را ابهام در مفاد و سازوکار اجرای توافق میان دو طرف عنوان کرد.

این روزنامه به نقل از تحلیلگران مدعی شد که تنظیم مفاد توافق به‌صورت کلی و با ادبیاتی انعطاف‌پذیر، با هدف تسهیل روند دستیابی به توافق انجام شده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، همین ابهام در متن توافق باعث شده هر یک از طرفین برداشت و تفسیر متفاوتی از تعهدات خود ارائه دهند و همزمان تلاش کنند پیش از دستیابی به توافق نهایی، واقعیت‌های میدانی را به سود خود تغییر دهند.

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