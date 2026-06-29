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ادعای نیویورک‌تایمز درباره دلایل ازسرگیری درگیری میان ایران و آمریکا

ادعای نیویورک‌تایمز درباره دلایل ازسرگیری درگیری میان ایران و آمریکا
کد خبر : 1805858
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یک روزنامه آمریکایی در گزارشی مدعی شد ابهام در نحوه تنظیم مفاد توافق میان ایران و آمریکا، زمینه‌ساز ازسرگیری تبادل حملات میان دو طرف شده است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، به هر یک از طرفین امکان داده مفاد توافق را به نفع خود تفسیر کنند.

به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز در گزارشی، علت ازسرگیری تبادل حملات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را ابهام در مفاد و سازوکار اجرای توافق میان دو طرف عنوان کرد.

این روزنامه به نقل از تحلیلگران مدعی شد که تنظیم مفاد توافق به‌صورت کلی و با ادبیاتی انعطاف‌پذیر، با هدف تسهیل روند دستیابی به توافق انجام شده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، همین ابهام در متن توافق باعث شده هر یک از طرفین برداشت و تفسیر متفاوتی از تعهدات خود ارائه دهند و همزمان تلاش کنند پیش از دستیابی به توافق نهایی، واقعیت‌های میدانی را به سود خود تغییر دهند.

 

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