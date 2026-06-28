به گزارش ایلنا، روزنامه عبری معاریو نوشت: بنیامین نتانیاهو در نشست امروز (یکشنبه) کابینه رژیم صهیونیستی مدعی شد: «تقریبا هیچ روزی نمی‌گذرد مگر اینکه رجب طیب اردوغان خواستار نابودی اسرائیل شود و ما این سخنان را کاملا جدی می‌گیریم.»

وی با اشاره به آنچه «تجربه تاریخی» رژیم صهیونیستی خواند، افزود: «هرگاه کسی از نابودی شما سخن می‌گوید، باید آن را جدی گرفت. ما این اظهارات را نادیده نخواهیم گرفت و دوستان آمریکایی خود را نیز از آن مطلع خواهیم کرد.»

معاریو در ادامه گزارش خود نوشت که اردوغان در سخنرانی خود در سی‌وسومین نشست مشورتی و ارزیابی حزب حاکم ترکیه، رژیم صهیونیستی و صهیونیسم را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت و موجودیت ترکیه توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرده است: «ایدئولوژی صهیونیسم، ایدئولوژی نسل‌کشی، اشغالگری و توسعه‌طلبی مستمر است» و این تهدید تنها متوجه شخص او یا حزب حاکم نیست، بلکه همه ملت ترکیه را هدف قرار داده است.

اردوغان همچنین مقابله با صهیونیسم را بخشی از مبارزه برای حفظ موجودیت ملت ترکیه و آینده منطقه دانست و رژیم صهیونیستی را «تهدیدی برای بشریت» توصیف کرد. وی در ادامه، دولت اسرائیل را به تلاش برای گسترش دامنه جنگ به سراسر منطقه متهم و هشدار داد که چنین رویکردی می‌تواند به بحرانی فراگیر در خاورمیانه منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های لفظی میان آنکارا و تل‌آویو در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در پی تحولات منطقه، به شکل محسوسی افزایش یافته است.

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