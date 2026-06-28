به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارم نیوز» به نقل از منابع دیپلماتیک غربی و برخی منابع آگاه از روند میانجی‌گری مدعی شد که اختلافات اخیر بر سر اجرای مفاد یک «یادداشت تفاهم» درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، موجب افزایش تنش میان تهران و واشنگتن شده است. بر اساس این ادعا، آمریکا ایران را به نقض تعهدات مربوط به تأمین امنیت عبور کشتی‌های تجاری متهم کرده است.

در مقابل، منابع یادشده مدعی‌اند که ایران بر حق حاکمیتی خود برای استقرار تجهیزات و انجام تحرکات نظامی در قلمرو خود تأکید کرده و هشدار داده است در صورت ادامه حملات آمریکا به مواضع ساحلی ایران، اهداف آمریکایی را هدف قرار خواهد داد.

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که در روزهای اخیر، آمریکا مواضع نظامی متعددی در جنوب ایران و مناطق مشرف به تنگه هرمز را هدف حملات هوایی قرار داده است. در همین حال، برخی منابع دیپلماتیک مدعی‌اند که میانجی‌ها از تهران خواسته‌اند آرایش نظامی خود را به وضعیت پیش از توافق بازگرداند.

بر اساس این گزارش، مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا که قرار است در ژنو برگزار شود، ممکن است تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گیرد و حتی احتمال تعویق یا تعلیق آن از سوی تهران مطرح شده است.

یک دیپلمات پیشین فرانسوی نیز در گفت‌وگو با ارم نیوز مدعی شد که تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز می‌تواند روند مذاکرات را با چالش‌های جدید مواجه کند و اختلاف دو طرف درباره نحوه مدیریت امنیت کشتیرانی همچنان پابرجاست.

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