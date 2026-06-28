به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کنترل کامل ارتفاعات «علی‌الطاهر» را در جنوب لبنان به دست گرفته است؛ منطقه‌ای که به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، از مهم‌ترین نقاط راهبردی جنوب لبنان به شمار می‌رود.

منابع نظامی نزدیک به ارتش لبنان معتقدند اشراف بر این ارتفاعات، امکان هدف قرار دادن محور ارتباطی جنوب رودخانه لیتانی تا بقاع غربی از طریق پل الخردلی را فراهم می‌کند؛ مسیری که از مهم‌ترین خطوط ارتباطی و لجستیکی جنوب لبنان محسوب می‌شود.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شده است این ارتفاعات که حزب‌الله از آن به‌عنوان پایگاه و موضع مستحکم نظامی استفاده می‌کرد، اکنون به‌طور کامل تحت کنترل نیروهای اسرائیلی قرار گرفته و عملیات جاری، «واقعیت امنیتی جدیدی» را در منطقه ایجاد کرده است.

ارتفاعات «علی‌الطاهر» در ارتفاع حدود ۶۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و به همین دلیل، بر بخش وسیعی از جنوب لبنان اشراف اطلاعاتی و عملیاتی دارد. این منطقه بر محورهای مهمی از جمله النبطیه، کفرتبنیت، دره لیطانی، قلعه الشقیف و مسیرهای ارتباطی بخش شرقی جنوب لبنان مشرف است و به نیروهای مستقر، برتری قابل توجهی در رصد و هدایت آتش می‌دهد.

به گفته کارشناسان، در صورت تثبیت کنترل رژیم صهیونیستی بر این ارتفاعات، امکان رصد و هدف قرار دادن مسیرهای تدارکاتی حزب‌الله افزایش یافته و ارتباط میان بقاع غربی و جنوب لبنان با چالش بیشتری مواجه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه لجستیکی این جنبش وارد کند.

بر اساس برآوردهای غیررسمی، منطقه علی‌الطاهر دارای شبکه‌ای از تونل‌ها، استحکامات، اتاق‌های فرماندهی، انبارهای مهمات، مواضع تک‌تیرانداز و سکوهای پرتاب موشک‌های ضدزره است و ده‌ها نیروی حزب‌الله در این مجموعه فعالیت داشته‌اند.

تحلیلگران معتقدند اهمیت این منطقه تنها به ارتفاع جغرافیایی آن محدود نمی‌شود، بلکه قرار گرفتن آن در گره ارتباطی چند محور عملیاتی، این ارتفاعات را به یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی و هدایت عملیات حزب‌الله در جنوب لبنان تبدیل کرده است.

در همین حال، برخی ناظران بر این باورند که در صورت تثبیت حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه، توان حزب‌الله برای جابه‌جایی تجهیزات و نیروها و همچنین استفاده از برخی مواضع عملیاتی در جنوب لبنان با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

در مقابل، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی قصد دارد ضمن حفظ حضور در نقاط راهبردی تصرف‌شده در نوار مرزی، عملیات‌های محدود نظامی، پرواز پهپادها و حملات موضعی خود را با ادعای جلوگیری از استقرار مجدد نیروهای حزب‌الله در نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی ادامه دهد.

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