به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری گزارش دادند که اسرائیل در حال تکمیل مقدمات دور تازه‌ای از عملیات نظامی علیه یمن است. به گفته این رسانه‌ها، ارتش و دستگاه‌های امنیتی این رژیم طرح‌های عملیاتی مربوط به حمله به مواضع انصارالله را بازنگری و به‌روزرسانی کرده‌اند تا در صورت صدور دستور از سوی مقامات سیاسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شوند.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که سطح آمادگی ارتش برای مقابله با آنچه «تهدیدات جبهه جنوبی» خوانده می‌شود، افزایش یافته است. بر اساس این ارزیابی‌ها، تل‌آویو دیگر یمن را یک جبهه فرعی نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از معادله رویارویی منطقه‌ای با محور مقاومت و ایران تلقی می‌کند.

این گزارش‌ها پس از اظهارات تهدیدآمیز یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی منتشر شد. وی مدعی شد که «حساب اسرائیل با حوثی‌ها( انصارالله) هنوز بسته نشده است» و این جنبش «بهای اقدامات خود را خواهد پرداخت.»

کاتس همچنین پا را فراتر گذاشت و با تکرار سیاست ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی، مدعی شد اگر رهبر انصارالله در فهرست اهداف ارتش قرار گیرد، «ترور خواهد شد»؛ تهدیدی که از تشدید رویکرد نظامی تل‌آویو علیه یمن حکایت دارد.

شبکه «i24 News» نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ارتش اسرائیل در حال به‌روزرسانی بانک اهداف خود در یمن است. بر اساس این گزارش، گزینه حملات دوربرد به بنادر الحدیده و رأس عیسی، مراکز نظامی، زیرساخت‌های مورد استفاده انصارالله و همچنین هدف قرار دادن برخی فرماندهان ارشد این جنبش در دستور کار قرار گرفته است.

به ادعای این رسانه‌ها، هدف از این اقدامات کاهش توان موشکی و پهپادی انصارالله و ایجاد بازدارندگی در برابر حملات آینده است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که اوایل ماه جاری و همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی، یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد. تل‌آویو مدعی شد این موشک را رهگیری کرده است؛ در مقابل، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و اعلام کرد که اهداف حساسی در منطقه یافا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

وی همچنین تأکید کرد که در صورت هرگونه تجاوز جدید رژیم صهیونیستی، نیروهای یمنی سطح عملیات‌های خود را افزایش خواهند داد.

رسانه‌های عبری همچنین یادآور شده‌اند که انصارالله پیش‌تر عبور کشتی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی از دریای سرخ را ممنوع اعلام کرده و طی ماه‌های گذشته چندین عملیات موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با این رژیم انجام داده است.

ارزیابی‌های منتشرشده در رسانه‌های صهیونیستی نشان می‌دهد تل‌آویو یمن را جبهه بعدی درگیری‌های منطقه‌ای پس از غزه، لبنان و ایران می‌داند و تلاش دارد با تکمیل آمادگی‌های نظامی، گزینه تشدید عملیات علیه انصارالله را در صورت تصمیم مقامات سیاسی، بدون تأخیر به اجرا بگذارد.

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