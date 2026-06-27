به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر شناخته‌شده جهان عرب، در یادداشتی در روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، با انتقاد شدید از توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل، این توافق را نه یک توافق واقعی میان دو طرف، بلکه نتیجه فشارها و خواست تل‌آویو و واشنگتن توصیف می‌کند و معتقد است دولت لبنان صرفاً نقش تأییدکننده آن را بر عهده داشته است.

به باور او، چنین توافقی نه به جنگ پایان خواهد داد و نه صلحی پایدار به همراه می‌آورد؛ بلکه زمینه را برای تشدید بحران و گسترش درگیری‌ها فراهم می‌کند. عطوان استدلال می‌کند که توافقی با این سطح از اهمیت، تنها زمانی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که با اجماع همه جریان‌های سیاسی لبنان و به‌ویژه طرفی که در میدان نبرد حضور دارد، حاصل شده باشد؛ در حالی که چنین اجماعی وجود ندارد.

نویسنده بر این باور است که همزمانی و پیوند جبهه‌های ایران و لبنان در رویارویی با اسرائیل، معادلات منطقه را تغییر داد و موجب نگرانی جدی تل‌آویو شد. از نگاه او، دولت آمریکا نیز پس از ناکامی در رویارویی با ایران، تلاش کرد با سرعت این دو جبهه را از یکدیگر جدا کند و برای تحقق این هدف، از دولت کنونی لبنان بهره گرفت.

عطوان توافق اخیر را نه توافق صلح، بلکه اقدامی می‌داند که به گفته او می‌تواند وحدت ملی لبنان را با خطر مواجه کند، زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی شود و فشارهای نظامی و سیاسی بر محور مقاومت را افزایش دهد. او معتقد است هدف اصلی این روند، تضعیف حزب‌الله به‌عنوان ستون اصلی مقاومت لبنان است.

وی در ادامه به سخنان حسین فضل‌الله، نماینده حزب‌الله، اشاره می‌کند که این توافق را «هدیه‌ای ارزشمند برای دشمن اسرائیلی» توصیف کرده و تأکید کرده است حزب‌الله اجازه نخواهد داد دولت تعهدات خود را در میدان اجرا کند و همچنان بر حفظ توان مقاومت و سلاح خود اصرار خواهد داشت.

عطوان همچنین اظهارات مقام‌های اسرائیلی را نشانه اهداف واقعی این توافق می‌داند. او به سخنان سفیر اسرائیل در واشنگتن اشاره می‌کند که گفته بود با اجرای این توافق، ایران و حزب‌الله از معادلات کنار گذاشته خواهند شد. همچنین به نقل از بنیامین نتانیاهو می‌نویسد که اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزب‌الله و رفع آنچه «تهدید علیه اسرائیل» می‌خواند، از منطقه امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد.

نویسنده سپس این مواضع را با نتایج برخی نظرسنجی‌ها مقایسه می‌کند و می‌گوید افکار عمومی در اسرائیل و آمریکا برخلاف ادعاهای مقام‌های این دو کشور، نتیجه جنگ اخیر را به سود ایران ارزیابی کرده‌اند.

به اعتقاد عطوان، اسرائیل و آمریکا همچنان شناخت درستی از توان ایران، حزب‌الله، مقاومت فلسطین و انصارالله یمن ندارند و تحولات جدید منطقه نشان داده است که موازنه قدرت دیگر مانند گذشته در اختیار واشنگتن و تل‌آویو نیست.

وی در ادامه، توافق اخیر را نوعی عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی توصیف می‌کند و معتقد است معادلات سیاسی و نظامی غرب آسیا به‌طور بنیادین تغییر کرده و دیگر آمریکا و اسرائیل تعیین‌کننده مطلق تحولات منطقه نیستند.

عطوان با اشاره به سوابق حزب‌الله در جنگ سال ۲۰۰۰ و جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶، تأکید می‌کند این جنبش نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه به باور او امروز از گذشته قدرتمندتر، منسجم‌تر و باتجربه‌تر است و همچنان از حمایت متحدان منطقه‌ای خود برخوردار است.

او در پایان نتیجه می‌گیرد که حزب‌الله نباید در دولتی که چنین توافقی را امضا کرده باقی بماند و از این جنبش می‌خواهد فوراً از دولت لبنان خارج شود. به باور عطوان، ادامه حضور در چنین دولتی با جایگاه و هویت مقاومت سازگار نیست و مشروعیت واقعی از نگاه او نه در توافق‌های سیاسی، بلکه در مقاومت مسلحانه و نیروهای آن نهفته است.

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