یک کارخانه تولید تسلیحات روسیه را هدف قرار دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -شنبه- اعلام کرد که موشک‌های فلامینگوی ساخت این کشور، یک کارخانه تولید سیستم‌های توپخانه‌ای و اجزای سیستم‌های پرتاب موشک در منطقه ولگوگراد روسیه را شبانه هدف قرار دادند.

وی در پلتفرم تلگرام گفت: «این حملات باعث آتش‌سوزی در محل کارخانه تیتان-باریکادی شد».

از سوی دیگر، سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور برای دومین بار در این ماه به ایستگاه پمپاژ نفت «وتوروو« در منطقه ولادیمیر روسیه حمله کرده‌اند.

این سرویس در تلگرام اعلام کرد که این ایستگاه یک مرکز لجستیکی کلیدی است که برای ارسال فرآورده‌های نفتی به مصرف‌کنندگان داخلی روسیه و همچنین برای صادرات استفاده می‌شود.

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