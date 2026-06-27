به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر تروفیموف»، دیپلمات روس گفت که مسکو، تحریم‌ها را به عنوان یک هنجار بین‌المللی نمی‌پذیرد.

وی در مصاحبه با تاس اظهار داشت: «روسیه بحثی در مورد لغو تحریم‌های غرب آغاز نمی‌کند، اما تثبیت آنها در سیستم جهانی را غیرقابل قبول می‌داند».

مقام روس افزود: «در مورد روسیه، ما بحثی در مورد چگونگی لغو تحریم‌های ضد روسی آغاز نمی‌کنیم. ما کسانی نبودیم که آنها را اعمال کردیم، بنابراین وظیفه ما نیست که بپرسیم چگونه یا چه زمانی آنها لغو خواهند شد. با این حال نباید به اقدامات قهری یکجانبه عادت کرد».

وی افزود: «اعمال اقدامات قهری یکجانبه، منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به همین دلیل است که روسیه، به همراه کشورهای همفکر از اکثریت جهانی، این موضوع را در مجمع‌‌های چندجانبه مطرح می‌کند».

انتهای پیام/