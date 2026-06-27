به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «الکساندر تروفیموف»، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داد که کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو در تلاش برای کسب امتیاز و مهار دشمنان، در حال دامن زدن به درگیری‌ها در سراسر قاره اوراسیا هستند.

تروفیموف در مصاحبه‌ای در حاشیه باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای به خبرگزاری تاس گفت: «همه ما شاهدیم که ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا برای منافع خود در حال دامن زدن به درگیری‌ها در سراسر اوراسیا هستند و به دنبال تبدیل این قاره به عرصه‌ای برای رویارویی ژئوپلیتیکی، در درجه اول برای مهار رقبای خود، می‌باشند.»

وی ادامه داد: «آن‌ها بحرانی را در اروپای شرقی و اوکراین برانگیخته‌اند و اکنون در حال بی‌ثبات کردن بالکان هستند. آن‌ها خاورمیانه را تا آستانه جنگ تمام‌عیار پیش برده‌اند و همه ما شاهد وقایع غم‌انگیزی هستیم که در آنجا رخ می‌دهد.»

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