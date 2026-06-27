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مقام روس:

غرب خاورمیانه را تا آستانه جنگ تمام‌عیار پیش برد

غرب خاورمیانه را تا آستانه جنگ تمام‌عیار پیش برد
کد خبر : 1804929
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سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داد که کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو در تلاش برای کسب امتیاز و مهار دشمنان، در حال دامن زدن به درگیری‌ها در سراسر قاره اوراسیا هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «الکساندر تروفیموف»، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داد که کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو در تلاش برای کسب امتیاز و مهار دشمنان، در حال دامن زدن به درگیری‌ها در سراسر قاره اوراسیا هستند.

تروفیموف در مصاحبه‌ای در حاشیه باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای به خبرگزاری تاس گفت: «همه ما شاهدیم که ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا برای منافع خود در حال دامن زدن به درگیری‌ها در سراسر اوراسیا هستند و به دنبال تبدیل این قاره به عرصه‌ای برای رویارویی ژئوپلیتیکی، در درجه اول برای مهار رقبای خود، می‌باشند.»

وی ادامه داد: «آن‌ها بحرانی را در اروپای شرقی و اوکراین برانگیخته‌اند و اکنون در حال بی‌ثبات کردن بالکان هستند. آن‌ها خاورمیانه را تا آستانه جنگ تمام‌عیار پیش برده‌اند و همه ما شاهد وقایع غم‌انگیزی هستیم که در آنجا رخ می‌دهد.»

 

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