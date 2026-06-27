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شریف:

حق عبور آزاد و آزادی دریانوردی یک ضرورت مطلق جهانی است

حق عبور آزاد و آزادی دریانوردی یک ضرورت مطلق جهانی است
کد خبر : 1804904
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نخست‌وزیر پاکستان طی سخنرانی در آکادمی نیروی دریایی پاکستان بر اهمیت آزادی دریانوردی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان طی سخنرانی در آکادمی نیروی دریایی پاکستان بر اهمیت آزادی دریانوردی تأکید کرد.

‌وی گفت: «وضعیت در حال تحول منطقه‌ای بیش از هر چیز دیگری اهمیت امنیت دریایی را برای اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی برجسته کرده است.»

وی افزود: «امروزه، حق عبور آزاد و آزادی دریانوردی دیگر یک کالای لوکس نیستند، بلکه به یک ضرورت مطلق برای کل جهان تبدیل شده‌اند.»

 

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