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سه کشته در حملات جدید روسیه به اوکراین

سه کشته در حملات جدید روسیه به اوکراین
کد خبر : 1804885
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در پی حملات جدید روسیه به اوکراین ۳ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات منطقه‌ای در اوکراین اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه در روزگذشته -جمعه- منجر به کشته شدن دو مسافر یک مینی‌بوس در منطقه دنیپروپتروفسک در جنوب شرقی اوکراین و یک نفر  در منطقه سومی شد.

«اولکساندر هانژا»، فرماندار منطقه دنیپروپتروفسک، در پلتفرم تلگرام نوشت: «در حمله به نیکوپول، دو نفر کشته و ۱۲ نفر، از جمله دو کودک، زخمی شدند».

اوله هریوروف، فرماندار منطقه‌ سومی نیز اعلام کرد که حمله پهپادی باعث کشته شدن یک مرد در روستایی در خارج از مرکز اصلی منطقه‌ای، شد.

مقامات همچنین از مجروح شدن ۲ تن در منطقه جنوب شرقی زاپرویژیا خبر دادند.

 

 

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