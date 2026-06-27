تهدید تازه ترامپ علیه ایران؛ «خواهید فهمید»

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حمله منتسب به ایران پیامدی برای تهران خواهد داشت، تنها گفت: «خواهید فهمید.»

ترامپ پیش‌تر نیز مدعی شده بود که ایران با استفاده از دست‌کم چهار پهپاد انتحاری، کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را هدف قرار داده و این اقدام را «نقضی احمقانه» برای توافق آتش‌بس توصیف کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد یکی از این پهپادها به‌طور مستقیم به عرشه یک کشتی باری بزرگ اصابت کرده است. به گفته وی، اگرچه این کشتی آسیب دیده، اما توانسته به مسیر خود ادامه دهد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که نیروهای آمریکایی سه پهپاد دیگر را سرنگون کرده‌اند و این حمله را نقض آشکار توافق آتش‌بس دانست.

در مقابل، تلویزیون ایران اعلام کرد سه نفتکش خارجی تلاش کرده‌اند بدون مجوز از تنگه هرمز عبور کنند، اما پس از دریافت اخطار از نیروی دریایی سپاه پاسداران، مسیر خود را تغییر داده و بازگشته‌اند.

همچنین یک مقام ایرانی تأکید کرد که عبور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران قابل تضمین نیست؛ موضعی که در بحبوحه افزایش تنش‌ها، می‌تواند بر امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی تأثیر بگذارد.

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