آیا آتش جنگ دوباره شعلهور میشود؟/ حمله آمریکا به ایران و هشدار سپاه به واشنگتن
همزمان با اعلام حملات هوایی آمریکا به چند هدف در جنوب ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انجام حمله متقابل به مواضع نیروهای آمریکایی خبر داد و هشدار داد که در صورت تکرار هرگونه تجاوز، پاسخ جمهوری اسلامی گستردهتر و قاطعتر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ارتش آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به حمله پهپادی ایران به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز، نقاطی در خاک ایران را هدف حملات ۶ جنگنده قرار داده است.
به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه، جنگندههای این کشور انبارهای موشک و پهپاد ایران را به همراه یک تأسیسات رادار در سواحل جنوبی ایران هدف قرار دادهاند.
در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد حملات آمریکا با بهانه عبور یک کشتی از مسیر «غیرمجاز» در تنگه هرمز انجام شده است. در بیانیه سپاه آمده است که واشنگتن با این اقدام، تعهدات خود ذیل تفاهمنامه میان دو طرف را نقض کرده و در مقابل، پاسخ متناسب جمهوری اسلامی را دریافت کرده است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به بند پنجم تفاهمنامه میان دو کشور تأکید شده است که مدیریت تردد در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران انجام شود. سپاه هشدار داده است که در صورت تکرار هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ ایران فراتر از عملیات اخیر خواهد بود.
اندکی پیش از حملات جنگندههای آمریکایی به مواضع ایران در شامگاه جمعه، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، ایران را به پرتاب دستکم ۴ پهپاد تهاجمی به سمت کشتیهای عبوری در تنگه هرمز متهم کرد و مدعی شد نیروهای آمریکایی سه فروند از این پهپادها را رهگیری و ساقط کردهاند.
تشدید تنش، اما در سطحی محدود
میتوان گفت این دور جدید از تنشها همچنان در چارچوبی محدود قرار دارد. با این حال، تأکید آمریکا بر پایان یافتن عملیات نظامی، توپ را اکنون به زمین سپاه پاسداران انداخته است، که اعلام کرده به این اقدام، در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حملات آمریکا منطقه «طاهروی» در شهرستان سیریک را هدف قرار داده است؛ منطقهای که برجهای مخابراتی و دیدهبانی، سامانههای رصد و سکوهای پرتاب موشکهای ساحلی کوتاهبرد در آن مستقر است. گفته میشود این سامانهها توانایی هدف قرار دادن هر نقطهای در تنگه هرمز را دارند.
توپ در زمین ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر نسبت به استفاده از هرگونه مسیر جایگزین در تنگه هرمز هشدار داده و اعلام کرده بود هر شناوری که خارج از مسیرهای تعیینشده از سوی ایران تردد کند، با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.
در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به حمله ایران به یک کشتی تجاری انجام شده و به معنای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست.
ابوزید، کارشناس مسائل نظامی، با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در پاسخ به اقدامات نظامی آمریکا، به الجزیره گفت انتظار میرود سپاه پاسداران به این حملات واکنش نشان دهد. به گفته وی، اکنون پرسش اصلی نه اصل پاسخ، بلکه زمان، مکان و شیوه اجرای آن است.
این کارشناس افزود، یکی از سناریوهای محتمل، هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر آمریکایی است که حملات از آن انجام شده است؛ اقدامی که در این صورت میتواند به یک رویارویی محدود منجر شود و از گسترش تنش جلوگیری کند. با این حال، اگر دامنه درگیری به سایر کشورهای منطقه یا رژیم صهیونیستی کشیده شود، شرایط وارد مرحلهای متفاوت و پیچیدهتر خواهد شد.
ابوزید تصریح کرد حملات آمریکا از ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» که در فاصله حدود ۲۵۰ کیلومتری سواحل ایران مستقر بوده، انجام شده است. وی معتقد است جابهجایی این ناو در روز پنجشنبه، برخلاف ادعای برخی منابع، یک اقدام عملیاتی و از پیش برنامهریزیشده بوده، نه یک تحرک معمول.
در همین حال، یک مقام آمریکایی به شبکه «فاکس نیوز» گفت عملیات نظامی علیه ایران «امشب پایان یافته است». ابوزید این اظهارات را نشانه تمایل واشنگتن به جلوگیری از گسترش تنشها دانست و ابراز عقیده کرد آمریکا در این عملیات، رویکرد «اقدام متقابل» یا «چشم در برابر چشم» را دنبال کرده است.