به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- جمعه- مدعی شد ایران با انجام حمله پهپادی علیه کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، توافق آتش‌بس را نقض کرده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد ایران دست‌کم چهار فروند پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است.

وی همچنین مدعی شد یکی از این پهپادها به‌طور مستقیم به عرشه یک کشتی باری بزرگ اصابت کرده و با وجود وارد آمدن خسارت، این شناور به مسیر خود ادامه داده است. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد نیروهای نظامی این کشور سه پهپاد دیگر را رهگیری و منهدم کرده‌اند و این اقدام را «نقضی احمقانه» از سوی ایران نسبت به توافق آتش‌بس توصیف کرد.

در مقابل، تلویزیون دولتی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود سه نفتکش خارجی قصد داشتند بدون مجوز از تنگه هرمز عبور کنند، اما پس از دریافت هشدار از نیروی دریایی سپاه پاسداران، از ادامه مسیر منصرف شده و بازگشتند.

همچنین یک مقام ایرانی تأکید کرده است که بدون هماهنگی مستقیم با تهران، امکان تضمین امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز وجود ندارد؛ اظهاراتی که در بحبوحه افزایش تنش‌ها، می‌تواند بر وضعیت کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی تأثیر بگذارد.

در حالی که واشنگتن، ایران را به نقض آتش‌بس متهم می‌کند، تهران تاکنون واکنشی به ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره حمله پهپادی به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز نشان نداده است.