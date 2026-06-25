به گزارش ایلنا، پایگاه خبری اماراتی «ارم نیوز» در گزارشی اختصاصی نوشت: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که موضوع گروه‌های مسلح عراقی و حملات موشکی و پهپادی منتسب به آنها، در دستور کار مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران قرار گرفته است؛ اظهاراتی که از نگاه ناظران، نشانه تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر ایران و متحدان منطقه‌ای آن به شمار می‌رود.

روبیو مدعی شد: «تا زمانی که گروه‌های مورد حمایت ایران از خاک عراق به شلیک موشک و پهپاد ادامه دهند، دستیابی به ثبات و پایان درگیری‌ها در منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود.» وی تأکید کرد که این موضوع یکی از محورهای مذاکرات کنونی با تهران است.

در مقابل، تهران این ادعاها را رد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر اینکه ریشه اصلی ناامنی‌ها در منطقه، سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا و حمایت بی‌قید و شرط واشنگتن از رژیم صهیونیستی است، گفت که نسبت دادن تنش‌های منطقه‌ای به ایران، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

در همین حال، یک مقام عراقی که نخواست نامش فاش شود، به رسانه «ارم نیوز» گفت بغداد ترجیح می‌دهد پرونده گروه‌های مسلح، مسئله‌ای داخلی باقی بماند و هرگونه راه‌حل درباره آن در چارچوب سازوکارهای ملی دنبال شود. به گفته این مقام، دخالت مستقیم آمریکا یا تحمیل راهکارهای خارجی می‌تواند با پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی عراق در تعارض قرار گرفته و نتایج معکوس به همراه داشته باشد.

این مقام عراقی افزود دولت بغداد در حال اجرای برنامه‌ای تدریجی برای ساماندهی وضعیت سلاح خارج از چارچوب دولت است؛ برنامه‌ای که بر ادغام قانونی و کاهش تدریجی فعالیت‌های مسلحانه خارج از ساختار رسمی کشور تمرکز دارد. به گفته وی، با نزدیک شدن به پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی و خروج نیروهای خارجی، بخشی از دلایل و توجیهات ادامه فعالیت نظامی گروه‌های مسلح نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، رویکرد فعلی آمریکا تنها به ابزارهای سیاسی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، تحریم اشخاص و نهادها، محدودسازی شبکه‌های مالی و همچنین مشروط کردن توسعه همکاری‌های اقتصادی با بغداد به موضوع خلع سلاح گروه‌های مسلح را در بر می‌گیرد.

در عین حال، گزینه نظامی نیز همچنان از دستور کار واشنگتن خارج نشده است. آمریکا طی سال‌های گذشته بارها مواضع گروه‌های مسلح در عراق را هدف حملات هوایی قرار داده و مقام‌های آمریکایی نیز بارها تأکید کرده‌اند که در صورت هدف قرار گرفتن نیروها یا منافع این کشور، از اقدام نظامی استفاده خواهند کرد.

غالب الدعمی، پژوهشگر و استاد دانشگاه عراقی در گفت‌وگو با ارم نیوز تصریح کرد که تمرکز آمریکا و متحدانش پس از تحولات اخیر منطقه، از پرونده‌های مرتبط با محیط پیرامونی فلسطین اشغالی به پرونده‌های عراق و یمن منتقل شده است؛ موضوعی که به گفته او، دلیل ورود مسئله گروه‌های مسلح عراقی به مذاکرات میان ایران و آمریکا محسوب می‌شود.

وی همچنین ابراز عقیده کرد فشارهای واشنگتن در ماه‌های آینده بر موضوع پایان دادن به سلاح خارج از کنترل دولت عراق متمرکز خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از جریان‌های سیاسی عراق نیز از چنین روندی حمایت می‌کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قرار است علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در آینده نزدیک به واشنگتن سفر کند. ناظران معتقدند یکی از مهم‌ترین محورهای رایزنی‌های دو طرف، پرونده گروه‌های مسلح و تلاش آمریکا برای گره زدن همکاری‌های راهبردی و اقتصادی با بغداد به پیشرفت در این حوزه خواهد بود. از این منظر، به نظر می‌رسد واشنگتن درصدد است همزمان با مذاکرات با تهران، پرونده نفوذ منطقه‌ای ایران و متحدانش را نیز به بخشی از معادلات سیاسی و امنیتی آینده منطقه تبدیل کند.