رسانه عبری: مذاکرات اخیر لبنان و اسرائیل در واشنگتن «بدترین دور گفتوگوها» بود
یک روزنامه اسرائیلی به نقل از منابع آگاه گزارش داد پنجمین دور مذاکرات غیرمستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن با اختلافات گسترده بر سر خلع سلاح حزبالله و عقبنشینی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان همراه بوده و از سوی برخی مقامات اسرائیلی به عنوان «بدترین دور مذاکرات تاکنون» توصیف شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد که آخرین دور مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن برگزار شد، با بنبستهای جدی همراه بوده و از نگاه برخی مسئولان اسرائیلی، دشوارترین و ناموفقترین مرحله گفتوگوها از زمان آغاز این روند محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، واشنگتن در تلاش است زمینه توافقی را فراهم کند که بر اساس آن، ارتش اسرائیل از برخی مناطق منتخب در جنوب لبنان عقبنشینی کرده و کنترل این مناطق در مرحله نخست به ارتش لبنان واگذار شود.
این گزارش پس از آن منتشر شد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد لبنان و اسرائیل به تفاهماتی اولیه درباره مناطقی برای اجرای طرح خلع سلاح حزبالله نزدیک شدهاند. با این حال، منابع مطلع تأکید دارند که اختلافات اساسی همچنان پابرجاست و فضای مذاکرات نسبت به دورههای گذشته تنشآلودتر شده است.
گفته میشود گفتوگوهای واشنگتن در چارچوب تلاشهای آمریکا برای تبدیل آتشبس شکننده در مرزهای لبنان به ترتیبات امنیتی گستردهتر دنبال میشود. با وجود این، حزبالله به صورت رسمی در این مذاکرات حضور ندارد و رایزنیها عمدتا بر مسائل امنیتی، نحوه استقرار ارتش لبنان و وضعیت مناطق مرزی متمرکز است.
مقامهای اسرائیلی همچنین مدعی شدهاند که دولت آمریکا برای دستیابی به توافق، فشار زیادی بر طرفین وارد میکند؛ هرچند اختلافات درباره میزان و چگونگی عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان همچنان حلنشده باقی مانده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که تلآویو و بیروت هر دو از گنجاندن پرونده لبنان در یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا ناراضی هستند. به ادعای منابع اسرائیلی، واشنگتن این موضوع را بدون هماهنگی با دو طرف و در پاسخ به درخواست تهران وارد متن توافق کرده است.
این منابع همچنین مدعی شدند که ایران به حزبالله توصیه کرده است در چارچوب آتشبس عمل کرده و از هرگونه اقدام نظامی علیه اسرائیل خودداری کند.
در همین حال، اختلاف نظر در محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی درباره احتمال واکنش ایران به حملات احتمالی جدید علیه حزبالله ادامه دارد. برخی مقامها معتقدند تهران صرفا به حمایت سیاسی و رسانهای از متحد خود بسنده خواهد کرد، اما گروهی دیگر هشدار میدهند که ازسرگیری حملات گسترده اسرائیل، بهویژه در بیروت، میتواند واکنش مستقیم ایران را در پی داشته باشد.
به نوشته یدیعوت آحرونوت، یکی از مهمترین موانع پیش روی مذاکرات، مخالفت دولت بنیامین نتانیاهو با عقبنشینی کامل از جنوب لبنان است. در شرایطی که فضای سیاسی داخلی اسرائیل تحت تأثیر رقابتهای انتخاباتی قرار دارد، مقامات آمریکایی نیز به این جمعبندی رسیدهاند که فعلا امکان پیشبرد طرح خروج کامل نیروهای اسرائیلی وجود ندارد و به همین دلیل بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» تمرکز کردهاند.
با وجود ادامه تلاشهای دیپلماتیک آمریکا، منابع اسرائیلی اذعان دارند که تداوم حضور نیروهای این رژیم در جنوب لبنان بدون دستیابی به یک توافق پایدار، در بلندمدت با چالشهای امنیتی و سیاسی جدی روبهرو خواهد شد.