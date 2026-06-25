به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد عربستان سعودی در حال بررسی برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران با هدف ترمیم و تقویت روابط منطقه‌ای است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در این نشست علاوه بر ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، شماری از دیگر کشورهای منطقه نیز حضور داشته باشند. با این حال، زمان دقیق برگزاری این اجلاس هنوز مشخص نشده است.

این منبع دیپلماتیک تأکید کرد گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای بهبود مناسبات میان کشورهای منطقه، مستقل از مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن دنبال خواهد شد و در چارچوبی جداگانه پیش می‌رود.

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