نشست بزرگ آشتی در راه است؛ ریاض میزبان گفتوگوهای ایران و همسایگان عربی
منابع دیپلماتیک از تلاشها برای برگزاری نشستی منطقهای در عربستان با حضور ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خبر میدهند؛ نشستی که هدف آن کاهش تنشها و تقویت همکاریهای منطقهای عنوان شده است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد عربستان سعودی در حال بررسی برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران با هدف ترمیم و تقویت روابط منطقهای است.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود در این نشست علاوه بر ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، شماری از دیگر کشورهای منطقه نیز حضور داشته باشند. با این حال، زمان دقیق برگزاری این اجلاس هنوز مشخص نشده است.
این منبع دیپلماتیک تأکید کرد گفتوگوهای منطقهای برای بهبود مناسبات میان کشورهای منطقه، مستقل از مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن دنبال خواهد شد و در چارچوبی جداگانه پیش میرود.