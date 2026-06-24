گفتوگوی بنزاید و روبیو درباره ایران و تنگه هرمز؛ ابوظبی در جریان تفاهم تهران ـ واشنگتن قرار گرفت
رئیس امارات و وزیر خارجه آمریکا در دیداری در ابوظبی، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، درباره تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو کردند؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت نقش این گذرگاه راهبردی در معادلات جدید منطقهای است.
به گزارش ایلنا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، امروز- چهارشنبه- در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، درباره تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن و همچنین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز رایزنی کرد.
خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که این دیدار در ابوظبی و در چارچوب سفر منطقهای وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شده است. روبیو در این سفر از کویت، بحرین و امارات دیدار میکند.
بر اساس این گزارش، دو طرف درباره روابط راهبردی میان آمریکا و امارات و راههای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف گفتوگو کرده و بر تداوم همکاریها در راستای منافع مشترک تأکید کردند.
همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه آخرین وضعیت خاورمیانه و راهکارهای تقویت امنیت و ثبات در منطقه، از دیگر محورهای این دیدار بوده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کرد که روبیو با رئیس امارات و شماری از مقامهای این کشور درباره تفاهمنامه اعلامشده میان ایران و آمریکا از سوی «دونالد ترامپ» و نیز تلاشها برای تضمین «عبور کامل و ایمن» از تنگه هرمز گفتوگو کرده است.
این وزارتخانه همچنین از بررسی همکاریهای دفاعی و تجاری میان واشنگتن و ابوظبی در این دیدار خبر داد.
ایران و آمریکا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ یک تفاهمنامه مشترک امضا کردند و پس از آن مذاکراتی را در سوئیس با هدف دستیابی به توافقی جامع آغاز کردهاند؛ مذاکراتی که پس از ماهها تنش و درگیری میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی در کانون توجه تحولات منطقه قرار گرفته است.