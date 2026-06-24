به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- در جمع خبرنگاران مدعی شد که ایران در جریان مذاکرات، «امتیازهای بسیار بزرگی» ارائه می‌کند.

ترامپ با بیان اینکه روند گفت‌وگوها رو به جلو است، اظهار داشت: «ما پیشرفت بسیار زیادی داشته‌ایم و خواهیم دید چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

رئیس‌جمهور آمریکا جزئیات بیشتری درباره ماهیت این امتیازها یا محورهای مذاکرات ارائه نکرد، اما اظهارات وی در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر رایزنی‌ها و تحرکات دیپلماتیک درباره پرونده ایران افزایش یافته است. وی همچنین از تشریح چشم‌انداز نهایی مذاکرات خودداری کرد و تنها به ابراز خوش‌بینی نسبت به روند کنونی بسنده کرد.