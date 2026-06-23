ترامپ: بازرسان هستهای «در زمان مناسب» وارد ایران خواهند شد
رئیسجمهور آمریکا، با این ادعا که بازرسان هستهای در «زمان مناسب» در ایران حضور خواهند یافت، بار دیگر تأکید کرد که اجازه دستیابی تهران به سلاح هستهای داده نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه در سخنانی مدعی شد: «بازرسان هستهای در زمان مناسب در ایران مستقر خواهند شد.»
وی در ادامه ادعا کرد: «به ایران اجازه داشتن سلاح هستهای داده نخواهد شد» و افزود در صورتی که تهران «مسیر تنش و مشکلسازی را انتخاب کند، باید به دنبال دستیابی به سلاح هستهای باشد.»
ترامپ همچنین با اشاره به وضعیت داخلی ایران مدعی شد: «وضعیت ایران برای مذاکره مطلوب نیست، زیرا ارتش و توانمندیهای آن آسیب دیده است».
او در بخش دیگری از اظهارات خود به کاهش قیمت نفت نیز اشاره کرد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که روند مذاکرات میان ایران و آمریکا با هدف دستیابی به توافقی جامع درباره پرونده هستهای و موضوعات امنیتی مرتبط، در هفتههای اخیر با سرعت بیشتری دنبال میشود.
ترامپ پیشتر نیز اعلام کرده بود که ایران با «نظارت و بازرسی گسترده و بدون محدودیت» بر برنامه هستهای خود موافقت کرده است؛ موضوعی که به گفته او، شرط اصلی ادامه روند گفتوگوها بوده است.
وی تأکید کرده بود که در صورت عدم پذیرش سازوکار بازرسیهای سختگیرانه از سوی ایران، اساسا ادامه مذاکرات ممکن نخواهد بود.
به ادعای رئیسجمهور آمریکا، هدف از این سازوکار، تضمین شفافیت و کنترل کامل بر فعالیتهای هستهای ایران است.