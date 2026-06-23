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لاوروف:

اتحاد کشورهای عربی علیه ایران اشتباه خواهد بود

اتحاد کشورهای عربی علیه ایران اشتباه خواهد بود
کد خبر : 1803593
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روسیه اعلام کرد که اتحاد کشورهای عربی علیه ایران اشتباه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، روسیه اعلام کرد که اتحاد کشورهای عربی علیه ایران اشتباه خواهد بود. 

«سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، این اظهارات را در جریان میزگردی در مسکو بیان کرد.

خبرگزاری دولتی ریا نووستی به نقل از او گزارش داد: «ما معتقدیم که اگر کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران متحد شوند، اشتباه خواهد بود. خدا را شکر که چنین ایده‌هایی را ندیده‌ایم.»

 

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