هشدار گوترش نسبت به شوکهای متعدد برای کشورهای در حال توسعه پس از جنگ در خاورمیانه
دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جنگ ایران و آمریکا بحرانی عمیقتر از یک مسئله انرژی معمولی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جنگ ایران و آمریکا بحرانی عمیقتر از یک مسئله انرژی معمولی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.
گوترش در ایکس نوشت: «درگیری در خاورمیانه مادر همه شوکهای انرژی را به راه انداخته است.»
وی افزود: «برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این فقط یک بحران انرژی نیست. این یک شوک بدهی، غذا و توسعه است.»