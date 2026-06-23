به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش»‌، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جنگ ایران و آمریکا بحرانی عمیق‌تر از یک مسئله انرژی معمولی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.

گوترش در ایکس نوشت: «درگیری در خاورمیانه مادر همه شوک‌های انرژی را به راه انداخته است.»

وی افزود: «برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این فقط یک بحران انرژی نیست. این یک شوک بدهی، غذا و توسعه است.»

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