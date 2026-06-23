ترامپ:
اعمال مجدد تحریمها علیه ایران در این مرحله بسیار بعید است
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران به طور کامل و تمام و کمال با بالاترین سطح بازرسیهای هستهای برای مدت طولانی موافقت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که ایران به طور کامل و تمام و کمال با بالاترین سطح بازرسیهای هستهای برای مدت طولانی موافقت کرده است.
ترامپ مدعی شد: «اگر ایران با بازرسیهای هستهای موافقت نمیکرد، دیگر مذاکرهای وجود نداشت.»
ترامپ گفت: «من تمام کشتیها را در محل نگه میدارم تا در صورت لزوم تحریمها را دوباره اعمال کنم.»
ترامپ گفت: «این امر یکپارچگی در مسئله هستهای را تضمین میکند و اگر ایران با این امر موافقت نکند، دیگر مذاکرهای وجود نخواهد داشت.»
ترامپ افزود: «اعمال مجدد تحریمها علیه ایران در این مرحله بسیار بعید است.»