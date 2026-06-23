به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، ‌«فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق ‌بر حرکت بغداد در مسیر تقویت روابط خود با کشورهای عربی و همسایه تاکید کرد.

فؤاد حسین در گفت‌وگو با خبرگزاری عراق (واع) گفت که در نشست‌های اتحادیه عرب، درباره موضوعات مختلف دستور کار اتحادیه عرب، از جمله انتخاب دبیرکل جدید، گفت‌وگوهای گسترده‌ای صورت گرفت و همچنین دیدگاه‌های مختلف درباره تحولات منطقه‌ای و چالش‌های پیش‌روی کشورهای عربی بررسی شد.

وزیر خارجه عراق افزود: «دیدارهای حاشیه‌ای این نشست‌ها عمدتا بر روابط دوجانبه عراق با کشورهای عربی متمرکز بود. در همین چارچوب، نشست‌های فشرده‌ای با وزیران امور خارجه مصر و اردن و همچنین با نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری برگزار شد.»

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