به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب‌الله تیراندازی مرگبار اسرائیل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی با سلاح‌های تهاجمی در جنوب لبنان به سمت غیرنظامیان آتش گشودند و این حمله مرگبار ‌نقض «آتش‌بس» محسوب می‌شود.

در این بیانیه اشاره نشده است که آیا علیه ارتش متجاوز اسرائیل اقدام تلافی‌جویانه انجام خواهد داد یا خیر.

در بیانیه‌ای از سوی حزب‌الله آمده است: «غیرنظامیان در حال پاکسازی جاده‌ها و بیرون آوردن اجساد شهدا از زیر آوار بودند.»

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