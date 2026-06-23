به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، ‌تأیید کرد که طرح‌های تبدیل خودروسازان آمریکایی به تولیدکنندگان سلاح پس از وقایع ایران و اوکراین کاملاً قابل درک است.

پسکوف در مورد طرح‌های تغییر کاربری خودروسازان آمریکایی گفت: «همه چیز در اینجا کاملاً قابل درک است. عملیات نظامی در خلیج فارس در جریان تجاوز علیه ایران انجام شد. علاوه بر این، ایالات متحده همچنان مقادیر زیادی سلاح به اوکراین می‌فروشد. این نیز کاملاً شناخته شده است.»

وی ادامه داد: «البته، ذخایر، تمام ذخایر، به طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند، بنابراین باید دوباره پر شوند. اقتصاد در حال نظامی شدن است.»

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